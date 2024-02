Stypendia artystyczne marszałka województwa podlaskiego. Wsparcie otrzymało ponad 40 ludzi kultury z całego regionu

W czwartek (1 lutego) w Operze i Filharmonii Podlaskiej pojawili się ludzie kultury z całego regionu. To właśnie tu odbyła się doroczna gala, podczas której marszałek Artur Kosicki i wicemarszałek Marek Olbryś wręczyli stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami dla osób dorosłych.

- Chciałbym państwu serdecznie podziękować za to, co robicie dla upowszechniania naszej podlaskiej kultury. Za to, że jesteście wizytówką tego regionu. W imieniu własnym, całego zarządu województwa podlaskiego, ale też i mieszkańców regionu, mogę powiedzieć, że jesteśmy z państwa dumni i zaszczyceni, że mieszkacie tutaj z nami, rozwijacie swojej pasje i robicie wszystko, by o województwie podlaskim można było mówić nie tylko w Polsce, ale i w Europie, a nawet na całym świecie - zwrócił się do stypendystów Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.