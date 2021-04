Up To Date Festival nagrodzony. Podlaskie wydarzenie jednym z najlepszych festiwali w Polsce

Munoludy20XX to najważniejszy, poświęcony muzyce elektronicznej oraz kulturze klubowej i festiwalowej plebiscyt w Polsce.

Ty razem, w kategorii "Festiwal Roku” drugie miejsce zajął nasz UpToDate za edycję 2019.

- Up To Date już dawno wykroczył poza ramy „zwykłego” festiwalu stając się czołową marką sceny (nie tylko) elektronicznej. Białostocki festiwal rozwija się na naszych oczach w zatrważającym tempie, którego nawet pandemia nie jest w stanie powstrzymać. Jubileuszowa, 10. edycja, przyniosła wiele pięknych występów i chwil wzruszeń, których Dtekk, dyrektor artystyczny festiwalu, nie krył wraz z jego zakończeniem - czytamy w uzasadnieniu werdyktu.

Na Podlasie powędruje też nagroda specjalna przyznawana bezpośrednio przez redakcję. Otrzymał ją Jędrzej Dtekk Dondziło - współtwórca Up To Date Festival oraz założyciel klubu FOMO.

- Nagrodę tę postanowiliśmy złożyć na ręce osoby, która w naszym odczuciu utożsamia w swojej postawie i działaniu to, co najlepszego rodzima scena klubowa ma do zaproponowania. Dlatego statuetkę tę otrzymał Jędrzej Dondziło aka Dtekk, człowiek, który od lat nie tylko rozwija swoją pasję i autorską wizję funkcjonowania w obszarze kultury klubowej. Swoimi poczynaniami Dtekk udowadnia, że kultura klubowa to kultura szacunku, emancypacji i edukacji - argumentuje swój wybór redakcja Muno.pl.