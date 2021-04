Kustosz białostockiego Muzeum Wojska z medalem od ministerstwa kultury

Piotr Karczewski, od 11 lat jest kustoszem w Muzeum Wojska w Białymstoku. Pozyskuje i opracowuje nowe eksponaty i aranżuje wystawy. Okazuje się, że po pracy wcale nie ma dość historii. Białostoczanin regularnie bierze udział różnego rodzaju akcjach poszukiwawczych czy ekshumacyjnych, opiekuje się miejscami pamięci i przeszukuje archiwa.

- Trzeba działać, więc działam. To też dla mnie okazja do poznania ciekawych ludzi, którzy mają taką samą pasję - opowiada Piotr Karczewski.

I to właśnie za te działania "po godzinach", białostocki historyk został wyróżniony przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Otrzymał medal "Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej".

- Pierwsze słuchy o odznaczeniu dochodziły do mnie już rok temu. Wtedy byłem przekonany, że to koledzy robią sobie ze mnie żarty. Jednak okazało się, że to prawda. To dla mnie spore zaskoczenie. Traktuje to odznaczenie jako pewnego rodzaju formę podziękowania za to co robię i docenienia mojego wysiłku - przyznaje pan Piotr.