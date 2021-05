Uczniowie impresjonistami. Międzyszkolny konkurs już rozstrzygnięty i nagrody rozdane. To była ciekawa zabawa plastyczna.

Konkurs organizują nauczyciele języka francuskiego i plastyki Społecznej Szkoły Podstawowej nr 11, we współpracy z Galerią Sleńdzińskich.

- Jego ideą jest propagowanie nauki języka francuskiego, kultury francuskiej, kuchni i - co dla mnie jest najistotniejsze – sztuki. Tematem pierwszej edycji byli bohaterowie baśni Charlesa Perrault i Jeana de la Fontaina oraz zabytki Paryża. W przyszłym roku może będzie to kubizm lub fowizm. W tym roku tematem był impresjonizm. A wszystko w nawiązaniu do korzeni - gdyby nie magia i aura Paryża, stolicy sztuki przełomu XIX i XX w., do którego przybywali początkujący artyści, nie oglądalibyśmy dzieł impresjonistów, postimpresjonistów, fowistów czy kubistów – mówi organizatorka konkursu Jowita Wiśniewska, nauczycielka plastyki w SSP nr 11.

W tegorocznej edycji uczestnicy mieli za zadanie namalować kopię obrazu impresjonistycznego, jego osobistą interpretację lub własny obraz, kierując się zasadami impresjonizmu. Konkurs skierowany był nie tylko do uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 11, ale także do innych białostockich szkół podstawowych. Udział w konkursie poprzedziły przygotowania.