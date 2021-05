Muzea i galerie otwarte dla zwiedzających. Zobacz, jakie wystawy można obejrzeć w naszym regionie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia od 4 maja muzea i galerie powracają do normalnego funkcjonowania. Oznacza to, że na Podlasiu wreszcie można oglądać ekspozycje stacjonarnie. Z tej okazji Galeria Arsenał przygotowała 2 nowe wystawy. Z kolei Galeria Sleńdzińskich aktywowała aż 3 swoje siedziby. Białostocki Ośrodek Kultury wraz z Centrum im. Ludwika Zamenhofa zaprosi zwiedzających 6 maja. Niedługo później swoje oddziały otworzy Muzeum Podlaskie. Ciekawą atrakcją jest też Muzeum Mleka, które od 4 maja wznowiło swoją działalność.

Zwiedzanie we wszystkich miejscach odbywa się w reżimie sanitarnym, obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa i dezynfekcja przed wejściem do budynku. Dodatkowo w każdym muzeum jest limit miejsc. Wynosi on najczęściej od 5 do 10 osób na obszarze wystawienniczym.