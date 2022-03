Uchodźcy z Ukrainy już mogą wyrabiać numer PESEL. Dzięki niemu uzyskają dostęp do świadczeń publicznych

Wydawaniem numerów ewidencyjnych dla obywateli Ukrainy ruszyło w całym kraju w środę. W Białymstoku zajmuje się tym Departament Obsługi Mieszkańców przy ulicy Branickiego 3/5. Przed wizytą w urzędzie należy wykonać zdjęcie. Można to zrobić bezpłatnie w dwóch punktach – przy ulicy Warszawskiej 79/18 i M. Skłodowskiej 14B/1.

- Na przykład 300 plus, jak i rodzinnych – mówiła Agnieszka Górska dyrektor miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie w Białymstoku podczas środowej [16.03.2022] konferencji prasowej. - Wnioski przetłumaczone na język ukraiński będą mogli pobierać od czwartku 17 marca.

Obecnie w Departamencie Obsługi Mieszkańców zostało przygotowanych pięć stanowisk stacjonarnych do nadawania numeru PESEL (na sali do obsługi dowodów osobistych, która została podzielona na dwie części) i jedno stanowisko mobilne do obsługi poza urzędem, w miejscach zbiorowego zakwaterowania. W pierwszej godzinie z wnioskami stało w kolejce ponad 30 uchodźców.