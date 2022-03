Ponad 6 tys. zł na wsparcie uchodźców z Ukrainy. Książnica Podlaska podsumowała piątkowy kiermasz książek (zdjęcia)

Zebrane środki zostaną przeznaczone m.in. na organizację zajęć dla dzieci.

– Z Ukrainy do Polski przyjechało już ponad 1,7 mln osób. Głównie są to kobiety i dzieci. To dla nich wyjątkowo trudny czas, wiele osób zmaga się z traumą, dlatego chcemy choć przez chwilę dać im poczucie normalności, organizując różnego rodzaju zajęcia dla najmłodszych, ale też dla ich mam – informuje Katarzyna Siemieniuk, zastępca dyrektora Książnicy Podlaskiej ds. administracyjnych, a także wiceprezes zarządu Fundacji Polska Pomoc, pomagającej ofiarom wojny w Ukrainie.