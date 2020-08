Szkoła w Kruszewie zniknie z mapy edukacyjnej gminy Choroszcz 31 sierpnia 2020 roku. Co czeka tablicę poświęconą legendarnemu bohaterowi?

Pamiętają, że Józef Świrniak to nie tylko wieloletni przedwojenny dyrektor szkoły w Kruszewie, ale symbol walki o niepodległość Polski. Rozpoczął ją jako 17-latek wstępując w lutym 1918 roku do Polskiej Organizacji Wojskowej okręgu rzeszowskiego. Rok później walczył w ramach odsieczy Lwowa. Za ten okres otrzymał odznaczenie „Orlęta”. Kolejna wojna, tym razem z bolszewikami, przerwała rozpoczęte studia stomatologiczne na Uniwersytecie Lwowskim. Po jej zakończeniu ukończył kurs dla nauczycieli ludowych. W 1922 roku trafił do szkoły w Izbiszczach w gminie Choroszcz.

We wrześniu 1939 roku nie został zmobilizowany, choć był ppor. rezerwy. Po zajęciu terenów Kruszewa przez Sowietów, do szkoły przysłano radzieckich nauczycieli. W styczniu Józef Świrniak został aresztowany przez NKWD. Nigdy już nie zobaczył się z rodziną, która miesiąc później została deportowana do Kazachstanu. Tymczasem po ataku Niemiec na ZSRR Józef Świrniak ucieka z transportu i włącza się w walkę konspiracyjną. Jako "Zew” (awansowany do stopnia kapitana) działa w strukturach wywiadu Armii Krajowej obwodu Białystok. Został zdradzony podczas operacji AK wykupu aresztowanych białostoczan z przepełnionego więzienia. By podczas tortur nie wydać kolegów, zażył truciznę, którą miał w sygnecie. Zmarł 27 kwietnia 1944. Nie wiadomo, gdzie został pochowany.