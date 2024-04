Zabójstwo w Białymstoku. Zatrzymany po 30 latach Mariusz D. nieprawomocnie skazany. Ruszył proces apelacyjny

Zabójstwo w Białymstoku. Oskarżony mówi o obronie, a śledczy o twardych dowodach

W śledztwie ostatecznie przyznał się do użycia noża w trakcie szarpaniny, ale miało to być w obronie koniecznej. To on miał zostać zaatakowany znienacka i bez powodu przez mężczyznę, z którym pił alkohol.

- Zdaniem obrony materiał dowodowy zgromadzony w sprawie odzwierciedla wyjaśnienia oskarżonego, który wskazywał, że nie miał zamiaru pozbawienia życia człowieka. Miał zamiar obrony własnej - mówiła na rozprawie odwoławczej adw. Paulina Gołębiewska.

Stąd wniosek o całkowite uniewinnienie. W czwartek (4.04) ruszył proces apelacyjny.