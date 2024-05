Stowarzyszenie My dla Innych świętowało 16. urodziny. Jego pracownicy zostali uhonorowani Brązowymi Krzyżami Zasługi

Za największy sukces stowarzyszenia, jego prezes uznaje dokonaną przez nie widoczną zmianę społeczną.

- Kiedy zaczynaliśmy ludzie mówiły nam, że osoby z którym pracujemy, nadają się do niezbyt wielu rzeczy, żeby powiedzieć, że nie nadają się do niczego, do żadnej pracy. Mówiono nam, że powinni być w palcówkach zamkniętych, i będzie super, jak uda im się coś ulepić z gliny. Dzisiaj 40 osób pracuje w naszym zakładzie pracy, a ponad 100 udało się nam zatrudnić w zwykłych białostockich firmach. Teraz już inaczej myśli się w naszym mieście o osobach z osoby z niepełnosprawnością i i wierzymy, że mieliśmy na to duży wpływ - przyznaje Rafał Średziński.