Patryk Paszko, uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku, został ogólnopolskim laureatem konkursu „Ośmiu Wspaniałych”

Patryk jest uczeniem drugiej klasy Zespołu Szkół Technicznych o profilu „Technik transportu kolejowego”, a kolej to jego pasja. A do tego jest też niezwykle zaangażowanym wolontariuszem, który nigdy nie odmawia pomocy.

Inicjatyw, w jakie angażuje się Patryk, jest mnóstwo. Mimo to, jak przyznaje, brak czasu na typowe dla osoby w jego wieku aktywności mu nie doskwiera.

- Nie narzekam na brak życia prywatnego, bo dla mnie w jakimś stopniu wolontariat to właśnie jest to życie prywatne. To coś, nad czym się bardzo się skupiam. A do tego łącze jeszcze to wszystko z pracą dorywczą - zdradza Patryk.

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” poprzez prezentację sylwetek aktywnych wolontariuszy promuje wśród młodzieży ideę zaangażowania społecznego. Do 29. białostockiej edycji, która miała swój finał 3 kwietnia w Auli Magna Pałacu Branickich, zgłoszono 43 wolontariuszy i 13 grup, w których aktywnie działa około 500 wolontariuszy.

Zobacz też: