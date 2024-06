Pociąg Marzeń wystartował. Dzięki darczyńcom podopieczni Stowarzyszenia "Droga" spędzą wyjątkowy czas w Gołdapi

Głównym celem wyjazdu jest obserwacja rodzin oraz wspieranie ich umiejętności wychowawczych i opiekuńczych. Jego uczestnicy będą mogli też liczyć na wsparcie terapeutyczne - będą to zarówno terapie grupowe, jak i indywidualne. A do tego sporo okazji do modelowania sposobu wypoczynku i spędzania wspólnego czasu z dziećmi.

- Jedyna pewna praca do końca życia, to praca nad sobą. Wile rzeczy unika w wirze codzienności i zawsze jest coś coś do dopracowania. A my stwarzamy takie możliwości - mówi Agnieszka Werda z "Drogi". - Do tego, jeśli podczas wyjazdu jesteśmy z tymi rodzinami od rana do wieczora, to jest to idealny czas, by wyłapać przestrzenie do pracy po wakacjach. Widzimy, jak się ze sobą komunikują, jakie są między nimi relacje, kto kogo wyręcza, a kto na kogo coś zrzuca... Kto się obraża, a kto sobie radzi z emocjami.