Śmiertelny wypadek na Klepackiej w Białymstoku sprzed ponad 5 lat. Ruszył ponowny proces

Śmiertelny wypadek na Klepackiej. Proces do powtórki

To orzeczenie nie przetrwało kontroli odwoławczej. Sąd Okręgowy w Białymstoku cofnął sprawę do ponownego rozpoznania. Tego chciał prokurator i pełnomocnik wdowy po zmarłym brygadziście.

W pierwszym nie doszło do skazania. Kierownik robót został uniewinniony, wobec brygadzisty sąd warunkowo umorzył postępowanie na rok. Orzekł też o nawiązkach na rzecz pokrzywdzonych.

Na ulicy Produkcyjnej w Białymstoku doszło do śmiertelnego wypadku. Mężczyzna został przejechany przez koparkę. To pracownik firmy budowlanej

Do tragedii doszło 18 stycznia 2019 r., przy przebudowie ul. Klepackiej w Białymstoku. Około południa w wykopie osunęła się ziemia. Zasypała dwóch robotników w wieku 27 i 43 lat. Starszy zmarł.

We wtorek (14.05) powtórny proces ruszył przed Sądem Rejonowym w Białymstoku. Na pierwszej rozprawie stawił się tylko majster budowy. Nie przyznał się do winy, nie chciał składać wyjaśnień ani odpowiadać na pytania stron poza swoim obrońcą. Ten pytań nie miał.

Śmiertelny wypadek na Klepackiej. Oskarżeni obwiniają się nawzajem

Z powodu nieobecności oskarżonego kierownika robót mostowych na wtorkowej rozprawie, sąd odczytał jego wcześniejsze wyjaśnienia. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Podkreślał, że prace przy murze M4 były wykonywane bez jego wiedzy i niezgodnie z harmonogramem robót. Dlatego nie może ponosić odpowiedzialności za brak instrukcji do tzw. ścianki berlińskiej - to "wytyka" mu prokuratura w akcie oskarżenia.

