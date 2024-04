SMART Edukacja i Nauka w Białymstoku. Działacze Prawa i Sprawiedliwości proponują rozwiązania dla szkół i uczelni

W środę (3 kwietnia) o rozwiązaniach w zakresie nowoczesnej edukacji szkolnej i rozwoju uczelni wyższych w województwie podlaskim, opowiadali działacze Prawa i Sprawiedliwości.

- Ostatnie decyzje Ministerstwa Edukacji - o zakazie prac domowych w szkołach podstawowych i cięciu o 20 proc. podstaw programowych we wszystkich typach szkół, będą zmierzały do tego, że placówki publiczne będą niestety kształciły na coraz niższym poziomie - stwierdził Dariusz Piontkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. - Samorządy, w ramach swoich kompetencji mogą podjąć działania, które przynajmniej częściowo temu zaradzą.

O pomyśle na to, jak można zrobić to na terenie Białegostoku i województwa podlaskiego, mówił Tomasz Madras, kandydujący w wyborach samorządowych do sejmiku województwa podlaskiego.