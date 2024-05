Skwer im. Pawła Adamowicza oficjalnie cieszy oczy białostoczan. Zobacz jak wygląda i jak bawili się mieszkańcy podczas Festynu Samorządności

Otwarcie Skweru im. Pawła Adamowicza

Wszystkich zgromadzonych, zarówno białostoczan jak i gości specjalnych powitał o 13 prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Po krótkich przemówieniach oficjalnie otwarto skwer imienia Pawła Bogdana Adamowicza - nieżyjącego już prezydenta Gdańska. Został on zaatakowany nożem w 2019 roku, w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, niestety zmarł. Białostocka Rada Miasta w 2019 roku nadała pośmiertnie Pawłowi Adamowiczowi tytuł honorowego obywatela Białegostoku.

Ludzie rodzą się, tworzą i umierają, czasem niestety giną w tragiczny sposób, tak jak Paweł Adamowicz - mówił Tadeusz Truskolaski. - Ideały i wartości jednak nie przemijają. Pamięć o Pawle Adamowiczu pozostaje z nami. Wspominamy jego życie, oddanie wolności i samorządności, jego tragiczną śmierć, która przeobraziła to życie w legendę. Tę legendę umacnia między innymi nasz skwer.

Do Białegostoku przyjechał brat Pawła Adamowicza

Podczas oficjalnego otwarcia nie zabrakło gości specjalnych - do Białegostoku przyjechał m.in. brat Pawła Adamowicza - Piotr Adamowicz, który wspominał brata, mówił o samorządności, ale też złożył życzenia wszystkim mamom z okazji przypadającego na niedzielę Dnia Matki.

Festyn Samorządności przyciągnął na skwer wielu białostoczan

Po części oficjalnej prezydent zaprosił mieszkańców do korzystania ze skweru - podkreślając, że to miejsce dla nich - do odpoczynku i relaksu. Zaprosił również na Festyn Samorządności, który odbywał się tuż obok skweru. Podczas festynu nie zabrakło atrakcji dla rodzin, mieszkańców młodszych i starszych. Można było m.in.: