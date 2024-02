Rusza Akademia Muzeum 2024. Ci, którzy ją ukończą, mają szansę zostać przewodnikiem w Muzeum Pamięci Sybiru Magda Ciasnowska

Muzeum Pamięci Sybiru

Rozpoczął się nabór do kolejnej edycji Akademii Muzeum. Ukończenie tego programu szkoleniowego to pierwszy krok, by zostać przewodnikiem w Muzeum Pamięci Sybiru.