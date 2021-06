Roksana Węgiel, Zalewski, Video. To gwiazdy głównej imprezy podczas dni miasta. W koncercie udział weźmie ograniczona liczba osób (zdjęcia)

To porównanie odnosi się do rygorów epidemicznych epidemicznych tegorocznej imprezy. Przy potańcówce będą one mniejsze, choć na podstawie i w granicach prawa, niż na innych wydarzeniach. Pierwszego dnia, 25 czerwca, na wręczenie 30 już nagrody literackiej prezydenta Białegostoku do kina Forum będzie mogło wejść 300 osób. Wydarzenie uświetni koncert Stanisława Soyki z zespołem.

Głównym punktem dni miasta będzie impreza masowa 26 czerwca. Władze Białegostoku otrzymały zgodę na imprezę masową dla trzech tysięcy osób, w tym 250 niezaszczepionych. Zostaną one rozlokowana w 1000 osobowych sektorach umiejscowionych od fontanny do katedry. Oznacza to, że zamknięta będzie ulica Sienkiewicza od Białówny do Legionowej. Dodatkowo ustawiony zostanie też telebim. By wejść na koncert będą musiały wypełnić specjalne oświadczenie, a osoby zaszczepione pokazać kod QR w aplikacji mObywatel. Na terenie imprezy obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz dystans 1,5 metra od każdego uczestnika.