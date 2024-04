Lodowisko po sezonie. Na łyżwy wrócimy już latem

Sezon łyżwiarski 2023/2024 w Białymstoku trwał ponad pół roku – od 1 października 2023 r. do 14 kwietnia 2024 r. W tym czasie każdego niemal dnia lodowisko było otwarte dla miłośników jazdy na łyżwach: początkujących, jak i bardziej zaawansowanych. Sprzedano prawie 107 tys. biletów wstępu. Wynik ten jest bardzo zadowalający i podobny do tego z sezonu 2021/2022, z tym że wówczas sezon był o ok. 3 tygodnie dłuższy.

W ciągu ponad półrocznego sezonu wypożyczono ponad 65,5 tys. par łyżew. Misie i pingwinki, pojazdy – urządzenia, które pomagają początkującym łyżwiarzom utrzymać równowagę na lodzie – udostępnialiśmy ponad 6,5 tys. razy. Sprzęt łyżwiarski był wypożyczany częściej niż w dwóch poprzednich sezonach.

Ponadto, aż 2743 osoby skorzystały z nauki jazdy, które prowadzili hokeiści z drużyny Husaria Białystok. Instruktorzy byli do dyspozycji w każdy weekend, aby pomóc w nauce podstaw i udzielania porad dotyczących techniki jazdy. Z nauk jazdy co sezon korzysta podobna liczba osób.