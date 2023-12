Radni uchwalili budżet Białegostoku na 2024 rok. Z tylko jedną poprawką zgłoszono przez PiS. Przyjętą jako autopoprawka prezydenta

Ja nie mówię, że wnioski radnych opozycyjnych są złe. Są dobre, tylko po prostu trzeba to robić sukcesywnie, w tej chwili nasz budżet na to nie pozwala. Wiadomo, że tych potrzeb jest bardzo dużo - uzasadniał podczas sesji prezydent Tadeusz Truskolaski.

Determinacja radnej Alicji Biały

- Jak to mówią cierpliwy to i kamień ugotuje - mówił radny.

KO blokiem odrzuciła poprawki PiS

Po uchwaleniu budżetu prezydent Truskolaski mówił, że "pochyli się" nad poprawkami PiS w przyszłym roku i przynajmniej kilka z nich wprowadzi. Dodał, że ich głosowanie w poniedziałek na sesji i przyjęcie - bez źródeł sfinansowania - doprowadziłoby do "zdemolowania" budżetu

Więcej szczęścia miały za to pomysły radnych KO, którzy mają połowę głosów w radzie i wspierają prezydenta. To w sumie 26 poprawek na kwotę blisko 4,8 mln zł; dodatkowe pieniądze dostaną m.in. siatkarskie i koszykarskie kluby sportowe, organizatorzy festiwalu muzycznego Up to Date czy Białostocka Rada Kobiet; będzie też dodatkowe dofinansowanie działalności szkolnych stołówek.

Ostatecznie za projektem budżetu na 2024 rok zagłosowało dwadzieścioro radnych (14 z klubu KO, 5 radnych PiS i radny Polski 2050); nikt nie był przeciw, ale pięć osób (radnych PiS) wstrzymało się, a trzy (dwoje radnych PiS i radny niezależny) nie wzięły udziału w głosowaniu.