Przed meczem Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław. Postarajcie się o powtórkę z Pucharu Polski

Przy Słonecznej zmierzą się aktualny wicelider i lider PKO Ekstraklasy, co już czyni ich starcie szlagierem 24. kolejki. Dodatkowo Jagiellonia bardzo dobrze spisuje się u siebie i do niedawna szczyciła się mianem zespołu niepokonanego przy Słonecznej, a piękną passę przerwał Lech Poznań, zwyciężając 2:1. Mimo wpadki z Kolejorzem bilans 8 zwycięstw - dwa remisy - jedna porażka, bramki 28-10, powinien budzić respekt kolejnych rywali.

Tyle, że Śląsk równie znakomicie spisuje się w lidze na wyjazdach. Przegrał tylko w Mielcu ze Stalą (1:3), a odniósł siedem zwycięstw, m. in. 2:0 w Szczecinie z Pogonią i trzy mecze zremisował (m. in. 0:0 w Poznaniu z Lechem). W delegacjach wrocławska drużyna straciła w 11 meczach tylko osiem goli, co jak najlepiej świadczy o jej defensywie.

Jagiellonia - Śląsk. Jacek Magiera: To będzie prawdziwy mecz na szczycie

- Zaczęli od wygranej z Widzewem, awansowali do półfinału Pucharu Polski. Ten zespół jest w czołówce, ma szansę być w finale ważnej imprezy. Nie patrzę na to, że to jest kryzys i będzie nam łatwiej. Jagiellonia ma zawodników potrafiących grać w piłkę. To będzie prawdziwy mecz na szczycie - zapowiada Jacek Magiera.

W podobnym tonie wyraża się też szkoleniowiec Dumy Podlasia.