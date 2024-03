Losowanie półfinału Pucharu Polski: Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok. Sprawdził się najgorszy scenariusz

Trudno, by w półfinale Pucharu Polski trafić na słabeusza, ale każde inne losowanie byłoby lepsze dla Jagiellonii.

- Jeśli chcemy wznieść Puchar Polski, to musimy wygrać jeszcze dwa mecze, a na tym etapie nie można się spodziewać łatwej przeprawy. Na pewno losowanie nie było dobre pod względem logistycznym, bo czeka nas długa podróż do Szczecina. Poradzimy sobie z tym jednak i wierzę, że chociaż rywal jest bardzo mocny, to nasi piłkarze też sobie poradzą - komentuje losowanie prezes Jagiellonii Wojciech Pertkiewicz.