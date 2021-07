Projekt "QRquest" - to gra miejska, dzięki której poznamy historię Białegostoku poprzez zabawę z użyciem aplikacji mobilnej

Od trzech tygodni młodzieżowy sejmik promuje aplikację. Została ona wypuszczona i jest promowana wśród mieszkańców regionu. Umożliwi nam atrakcyjne zwiedzanie Białegostoku. Jak twierdzą twórcy chcieli połączyć zabawę z edukacją. Stworzyli grę, ponieważ nie było wcześniej takiego projektu.

- Sam pomysł pojawił się dwa lata temu, kiedy rozpoczęłam swoją kadencję. Lecz niestety pojawiła się pandemia i nie byłam w stanie z nim ruszyć od razu. Udało mi się to dopiero w październiku ubiegłego roku i aż do czerwca obecnego roku pracowaliśmy nad całą aplikacją. Naszym pierwszym krokiem było nawiązanie kontaktu z osobą, która napisałaby nam całą aplikację. I udało nam się skontaktować z studentem Politechniki Białostockiej Bartkiem Bałazym. On ją stworzył, a ja byłam autorką treści. Magda Leoniuk napisała nam wszystkie utwory wierszowane i zagadki - mówi Aleksandra Leoniuk, radna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego.