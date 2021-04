Przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego chcą rozwiązać problem nagminnego łamania praw ucznia w naszym województwie

Białystok. Radni pokłócili się o ulgi dla przedsiębiorców za wynajęcie terenu pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne

Już dawno nie było takiego impasu podczas obrad białostockiej rady miasta. Sesja została przerwana na ponad siedem godzin. To skutek poprawki zgłoszonej przez radnego Polska 2050 przyznającej zerową stawkę za wynajęcie pasa drogowego pod letnie ogródki restauracyjne. Poparł ją klub PiS, a cała sytuacja w konsternację wprawiła obóz prezydencki. Radni Koalicji Obywatelskiej twierdzili, że propozycja niesie poważne obciążenia dla budżetu i wszyscy powinni się z nimi zapoznać. Ostatecznie sesje przerwano na siedem godzin - do 19. Po wznowieniu obrad, radny Maciej Bierancki zmodyfikował swoją poprawkę do jednego grosza za metr kwadratowego. Po kolejnej ponad godzinnej dyskusji głosowanie zakończyło się remisem 14:14. To, oznacza, że przedsiębiorcy za zajęcie pasa drogowego na ogródek gastronomiczny nadal będą płacić 50 groszy za jeden metr kwadratowy.