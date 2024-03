Chcą stworzyć film o nastolatkach, nie tylko dla nastolatków. Jeśli masz między 16 a 20 lat możesz zostać jego bohaterem. Zobacz co zrobić Urszula Śleszyńska

Andrzej Muszyński i Marek Włodzimirow spotkali się w Bielsku Podlaskim podczas Festiwalu Filmowego Niebieska Kropka Radek Kamiński Zobacz galerię (4 zdjęcia)

To będzie nie tylko film, ale też niecodzienny projekt badawczy. marek Włodzimirow i Andrzej Muszyński chcą stworzyć dokument o nastolatkach, współczesnej rzeczywistości i tym wszystkim, co pomiędzy. Zdjęcia chcieliby robić jesienią w niezwykłym miejscu - w Izerach w parku ciemnego nieba. Ale zanim to nastąpi, twórcy szukają bohaterów. Kto wie? Może to właśnie ktoś z Was nimi będzie?