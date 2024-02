Profesor Marian Szamatowicz został Honorowym Obywatelem Białegostoku. Akt nadania tytułu odebrał na uroczystej sesji Rady Miasta

Grono Honorowych Obywateli Miasta Białegostoku powiększyło się o kolejną postać. Decyzję o uhonorowaniu prof. Mariana Czesława Szamatowicza tym tytułem radni Rady Miasta Białegostoku podjęli 15 stycznia. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpili radni z klubu Koalicji Obywatelskiej, a pomysł nadania honorowego obywatelstwa profesorowi Szamatowiczowi przedstawił poseł Krzysztof Truskolaski podczas sejmowej dyskusji nad ustawą o finansowaniu leczenia niepłodności metodą in vitro.

- Honorowe obywatelstwo to wyjątkowe wyróżnienie, które przyznajemy tym, którzy wnoszą nieoceniony wkład w rozwój naszego miasta i społeczności. Prof. Marian Szamatowicz to nie tylko wybitny lekarz, ale też człowiek o wielkim sercu, który poświęcił swoje życie nauczaniu i badaniu - mówi Łukasz Prokorym, przewodniczący Rady Miasta. - Jego wkład w polską medycynę jest nieoceniony, a moment, w którym razem ze swoim zespołem dokonał pierwszego w Polsce zabiegu in vitro, stanowi kamień milowy w historii polskiej nauki i medycyny. Jego determinacja i zaangażowanie umożliwiło parom z problemem poczęcia potomstwa, spełnienie marzenia o rodzicielstwie.