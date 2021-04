Poseł Jakub Kulesza oraz działacze Konfederacji protestują przeciwko działaniom policji na marszu "Zakończyć Szaleństwo"

Nastolatki przesłuchane. Jedna z nich chodzi do katolickiej szkoły

- To było skandaliczne wydarzenie. Starsza pani została uderzona i popchnięta, w wyniku czego upadła uderzając głową o beton. Czy komendant akceptuje taką postawę funkcjonariuszy? - pyta Jakub Kulesza.

Odniósł się również do incydentu z udziałem starszej kobiet.

- Przez lata polska policja pracowała na dobry wizerunek. Ten wieloletni wysiłek został zniszczony. Policja podejmuje bezprawne działania wymierzone w uczestników legalnych zgromadzeń - mówi poseł Jakub Kulesza, przewodniczący koła poselskiego Konfederacja. - Podczas marszu "Zakończyć Szaleństwo" policja na wniosek góry wyłapywała, spisywała, a następnie nękała wezwaniami uczestników tej manifestacji. To jest bezpośrednie złamanie konstytucji.

W związku z opisanymi powyżej działaniami policjantów poseł wysłał pismo do komendanta wojewódzkiego i miejskiego policji, w których prosi o wyjaśnienia. Chce wiedzieć, czy funkcjonariusz, który uderzył starszą kobietę, został ukarany oraz, czy inny policjant przebiegający obok nie udzieliwszy jej pomocy, został upomniany lub ukarany. Interesuje go również, ilu policjantów było na wspomnianej manifestacji oraz ilu jej uczestników otrzymało mandaty karne i na jakiej podstawie prawnej zostały wydane.

Poseł oczekuje na odpowiedzi w ciągu 20 dni. Odniósł się również do obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni publicznej.

Marsz antycovidowców w Białymstoku. Posypały się mandaty i wnioski do sądu!

Spytany o, to kiedy spodziewa się powrotu do normalności, odpowiedział, że jest on uzależniony od zmiany władzy.