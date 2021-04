Strajk kobiet w Białymstoku. Dwie nastolatki wezwane na przesłuchanie. Przed komendą miejską odbyła się akcja solidarnościowa [ZDJĘCIA]

Akcja solidarności z wezwanymi na przesłuchanie dziewczynami odbyła się przed komendą miejską przy ul. Bema 4. Zainicjowali ją m. in. działacze Młodej Lewicy, Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Białymstoku i Podlaskiego Komitetu Obrony Demokracji.

Przed komendą zebrało się kilkanaście osób z transparentami. Uczestnicy pikiety zostali wylegitymowani przez policję. Protest przebiegał pokojowo, chociaż nie zabrakło mocnych słów skierowanych do policjantów. Działacz KOD mówił przez megafon, że funkcjonariusze prześladują i szykanują wolnych obywateli, którzy mają prawo do zgromadzeń i wyrażania swoich poglądów. Czytał głośno fragmenty konstytucji, które mają być na to dowodem. Podkreślał również, że zakaz zgromadzeń oparty o rozporządzenie, nie jest podstawą do legitymowania. Zarzucał policji, że działa bezprawnie.

Przesłuchanie nastolatek nie trwało długo. Jedna z dziewczyn wezwana na policję wyszła z komisariatu po około 30 minutach. Towarzyszył jej adwokat. Dziewczyna nie przyznaje się do zarzutów i odmówiła złożenia wyjaśnień.