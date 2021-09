Polska 2050 Podlaskie odniosła się do budowy północnej kolejowej obwodnicy Białegostoku

- W sierpniu były konsultacje online, które ponownie dla mieszkańców okazały się tylko spotkaniem informacyjnym. Nic nie wnosi z prawnego punktu widzenia, a PKP PLK traktuje w zależności od tego, jaki efekt chce osiągnąć. Jak przebiegają dobrze to są to konsultacje, jak idą nie na rękę inwestorowi to są spotkania informacyjne - mówił były wojewoda podlaski.

Dodał, że na te przebiegające przez Puszczę Knyszyńską nie zgodzi się Komisja Europejska.

- Warto o tym pomyśleć już teraz, by uniknąć drugiej Rospudy - dodawał były wicemarszałek.

Przypomnijmy, że PKP PLK zaprezentowało pięć korytarzy, z których wybierze trzy do dalszych prac. Wariant 11, najdłuższy i najbardziej odległy od Białegostoku prowadzi od Knyszyna przez Ponikłę i Kopisk do Czarnego Bloku. To trasa zaprezentowana przez społeczny komitet z Dobrzyniewa. Kolejny wariant (nr12), burmistrza Wasilkowa, zakłada przebieg od Sochoni przez Wólkę Przedmieście, Kulikówkę, Kozińce do trasy nr 38 w stronę Knyszyna i Warszawy. Kolejny wariant (nr 8) biegnie od Sochoni, okrąża Woroszyły, następnie zawraca w stronę Burczaka, Leńców, Nowego Aleksandrowa, Dobrzyniewa Fabrycznego, by poprowadzić do linii nr 38 w Dobrzyniewie Dużym i Fastach. Bliźniaczy (nr 6) do niego jest kolejny, z tą różnicą, że skręca przed Woroszyłami w stronę Burczaka. Od tej miejscowości oba korytarze biegną niemal równolegle wzdłuż planowanej trasy ekspresowej S19 obwodnica Wasilkowa- Dobrzyniewo Duże (węzeł). Ostatnim korytarzem jest ten w Białymstoku, czyli od ul. Przędzalnianej, wzdłuż drogi serwisowej obok trasy generalskiej, na Białostoczek do ogródków działkowych. Ze wszystkich jest najkrótszy, ale na 3/4 swej długości biegnie pod ziemią wzdłuż trasy generalskiej