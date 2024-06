Policjanci z Białegostoku i Warszawy rozbili dwa gangi narkotykowe działające na terenie Mazowsza. 16 osób aresztowanych

- Gangi wyspecjalizowały się głównie we wprowadzaniu do obrotu różnego rodzaju środków odurzających i substancji psychotropowych. Na bazie zebranych informacji policjanci CBŚP, przy wsparciu kontrterrorystów i policjantów z innych jednostek przygotowali działania, które przeprowadzili niemal jednocześnie w blisko 40 miejscach. Wówczas to łącznie zatrzymali 35 podejrzanych - poinformowało w poniedziałek (10.06) Centralne Biuro Śledcze Policji.