Dwie osoby z zarzutami posiadania i obrotu znaczną ilością narkotyków. Podlascy policjanci zabezpieczyli ponad 7 kg środków Izabela Krzewska

Kryminalni zabezpieczyli blisko 7,5 kilograma marihuany, ponad 700 gramów kokainy, tabletki oraz prawie 140 tys. zł. Handlarze narkotyków zostali zatrzymani "na gorącym" uczynku w podziemnym garażu w centrum Białegostoku. To 46-letni mieszkaniec miasta i 36-latek pochodzący z Kielc. Obaj usłyszeli zarzuty obrotu znacznymi ilościami środków odurzających, a jeden dodatkowo posiadania narkotyków. Grozi za to kara do 12 lat więzienia. Decyzją sądu podejrzani trafili do aresztu.