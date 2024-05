Włamał się do food trucka. Ukradł puszki z napojem i... bekon. Podejrzany 31-latek zatrzymany. Tłumaczenie zwala z nóg OPRAC.: (ika)

Białostoczanie pokochali street food. W sezonie w mieście obywają się m.in. zloty food trucków, które przyciągają wielbicieli międzynarodowej kuchni, choć - jak widać na przykładzie 31-latka - także przestępców Urszula Łobaczewska/ archiwum Polska Press/ zdjęcie ilustracyjne

Do 10 lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie, który dwukrotnie włamał się do lodówki przy food trucku, skąd ukradł 12 puszek z napojami i siedem paczek bekonu. Wybił też szybę w kabinie pojazdu, ale ze środka nic nie zabrał. Zatrzymany w poniedziałek (27.05) przez policję tłumaczył, że zrobił to, bo chciał trafić do aresztu. Był pijany. Miał ponad 3 promile w organizmie.