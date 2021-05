"Podlaskie posiada najmniejszą sieć torów kolejowych w Polsce". Polska 2050 chce poprawić jakość połączeń kolejowych w okolicy Białegostoku

Ratyfikacja Funduszu Odbudowy. Jak głosowali podlascy posłowie w sprawie 770 mld zł dla Polski?

We wtorek (4 maja) odbyło się głosowanie w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Chodzi m. in. o tak zwany Fundusz Odbudowy i o wspominane 770 mld zł, które może trafić do Polski z funduszy europejskich. Przeanalizowaliśmy głosy parlamentarzystów reprezentujących województwo podlaskie. Zobacz jak głosowali nasi lokalni politycy.