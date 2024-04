PL 2050: Dobry samorząd to taki, w którym ludzie dyskutują i współpracują

- Jest jeszcze kilka dni kampanii, by przekonać białostoczan do tego, że nasza drużyna jest warta tego, aby dać jej odpowiedzialność za miasto i region. Żeby mogła realizować pomysły Polski 2050 i zaspokajać potrzeby mieszkańców - apelował wicemarszałek Senatu Maciej Żywno i podkreślił, że samorządową drużynę PL2050 tworzą działacze społeczni, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy: - Dzisiaj chcą przekonać, że jako radni będą skutecznie realizowali projekty dobre dla wszystkich.

Z kolei Krzysztof Bargłowski, kandydat PL2050 do rady powiatu białostockiego zapewnił, że koalicja Trzecia Droga PSL-PL2050 jest trzecią siłą, która dziś jest gotowa do samodzielnego sprawowania władzy, współrządzenia, a w ostateczności do tego, aby być dobrą merytoryczną opozycją samorządową. Zapewnił również, że najważniejsza jest współpraca, bo jej efektem będzie silny samorząd i rozwój: - Silny samorząd to dobre drogi, dobra jakość edukacji czy wysoka jakość usług publicznych – podkreślił.

- Kandyduje do Rady Miasta Białystok, bo dla mnie samorząd to nie polityka, a działanie. Mój główny cel to działać, a nie uprawiać politykę. Chcę zmieniać nasze miasto patrząc jakie są oczekiwania mieszkańców, stąd np. pomysł na tworzenie osiedlowych biur radnych - stwierdziła Dorota Sawicka.