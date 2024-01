Oświadczenie Audytorium 17: regionalne radiowe media publiczne nie powinny być zakładnikami kolejnej odsłony sporu politycznego

Wskazano, że "decyzja ta, abstrahując od stylu, w jakim jest komunikowana, jest niezgodna z obowiązującymi przepisami i Konstytucją RP". "Potwierdzają to prawnicy, m.in. prof. Ryszard Piotrowski – konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. Obecny Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar przyznał, że działania Ministra Kultury są pozorne. Świadczy o tym chęć – jak się wyraził - poszukiwania +jakiejś podstawy prawnej, żeby to zrobić+. Wydaje się oczywiste, że rzeczywistym celem rzekomej +likwidacji+ mediów publicznych jest jedynie doprowadzenie do szybkich zmian personalnych w Zarządach Spółek. Tymczasem, według wciąż obowiązujących przepisów, jedyną instytucją, która może podejmować decyzje personalne, w tym powoływać i odwoływać Zarządy i Rady Nadzorcze spółek publicznej radiofonii, jest Rada Mediów Narodowych" - przypomniano.

Zaznaczono również, że "regionalne radiowe media publiczne nie powinny być zakładnikami kolejnej odsłony sporu politycznego, który tym razem może doprowadzić do znacznego ich osłabienia, a może i z czasem rzeczywistej likwidacji". "Misja publiczna to nie tylko docieranie do odbiorców z informacją i wartościowymi treściami. To także znajdowanie na gruncie lokalnym tego, co warte promowania i upowszechniania, a co często nie jest interesujące dla komercyjnych mediów głównego nurtu. Jeśli więc misji tej nie wypełnią lokalne media publiczne – nie będzie tego robić nikt" - podkreślono.