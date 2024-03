Niezwykła wystawa obrazów akustycznych już od 7 marca do zobaczenia w Kwestii Czasu. Warto się wybrać i zobaczyć o co chodzi z tą akustyką

Bardzo mnie też do działania zmobilizował rok kopernikański - uśmiecha się artystka. - I tak już mam, że kiedy wchodzę do swojej pracowni, jest cicho, biorę wdech i wydech i łączę się jakoś z tymi moimi planetami. I zaczynam tworzyć.

Dorota Roszkowska pochodzi z Białegostoku, ukończyła liceum plastyczne w Supraślu.

Potem wyjechałam na chwilę do Francji, a potem do Holandii - wylicza artystka. - W Holandii skończyłam wyższą szkołę artystyczną i już tam zostałam. Ale lubię wracać na Podlasie - do rodziny, do natury. Tutaj ładuję akumulatory. Bardzo się cieszę, że mogę zaprezentować swoją wystawę po raz pierwszy w Białymstoku. Będzie ją można oglądać do 7 maja. Wszystkich serdecznie zapraszam.