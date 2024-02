Na Uniwersytecie w Białymstoku rusza cykl spotkań Akademia Bezpieczeństwa Międzynarodowego

Akademia Bezpieczeństwa Międzynarodowego to wspólny projekt Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku i Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku.

- Sytuacja w trzeciej dekadzie XXI wieku pokazuje, że siła militarna w polityce międzynarodowej pełni funkcję równorzędną, a nawet nadrzędną w stosunku do siły ekonomicznej, dyplomatycznej, czy informacyjnej. Mając to na względzie uznaliśmy, że omówienie roli sił zbrojnych we współczesnych stosunkach międzynarodowych oraz analiza potencjału militarnego głównych aktorów systemu światowego – dokonana przez praktyków, którzy często mają inne spojrzenie niż politycy czy analitycy – jest niezwykle cenna dla studentów i uczniów. Stąd też pomysł powołania wspólnie z WCR „Akademii Bezpieczeństwa Międzynarodowego” – mówi dr hab. Adam Bartnicki, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych UwB.

Najbliższe spotkanie, „Ten, który dzisiaj DOWODZI!”, odbędzie się już we wtorek, 27 lutego o godz. 12.00 w auli Wydziału Biologii (na terenie kampusu przy ul. Ciołkowskiego). Jego gościem będzie gen. bryg. dr inż. Rafał Miernik – dowódca 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, który opowie m.in. o swojej ścieżce zawodowej.