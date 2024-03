Na Politechnice Białostockiej odbyła się pierwsza wycieczka śladami mozaiki

Każdy z wycieczki wyniósł, co innego. Jednych zainteresowała technologia tworzenia kompozycji, inni za sprawą podpowiedzi przewodnika, dostrzegli roślinne kształty mozaiki, które wcześniej wydawały się abstrakcyjne.

– Ja jestem pod wrażeniem chociażby tego faktu, że znam te mozaiki, człowiek tu studiował, oglądał je, sycił się nimi, a teraz poznaje ich historię. Technologia, sposób ich wykonania – nam się wydaje to takie proste, by poukładać je w kosteczkę i pokolorować, a jednak jest to niezwykła praca i jaka wartość dla uczelni – dzieliła się swoimi wrażeniami mgr inż. arch. Marta Baum z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku.