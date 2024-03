Politechnika Białostocka ma swoją nową maskotkę. Zobaczcie, jak wygląda PeBiś

PeBiś to nowa maskotka Politechniki Białostockiej. Jak zdradzają jego twórcy, jest niezwykle ciekawski, uwielbia eksperymenty i doświadczenia naukowe. Testuje różne rozwiązania, jest naładowany pasją do wynalazków i zaprogramowany do edukacyjnych odkryć.

PeBiś jest złożony w 100% z komponentów inżynierskich. Składa się z prostego mechanizmu do zdobywania wiedzy.

Zaopatrzony jest w czujnik detekcji technologicznych nowinek. Ma wbudowane narzędzia do badania, konstruowania i projektowania.

PeBiś przygotował specjalne wdzianka pod każdy Wydział i zaopatrzył się w stosowne akcesoria. Będzie więc wspierał promocję każdego z nich.

PeBiś Wydziału Architektury został zaprojektowany z myślą o estetyce i funkcjonalności. Łączy świat artystyczny i techniczny.

PeBiś Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku działa budująco na pomysły! To „Eiffel” wszelkich konstrukcji, instalacji i innowacji.

PeBiś Wydziału Elektrycznego jest naładowany energią do zdobywania wiedzy! Działa elektryzująco i mobilizująco.

PeBiś Wydziału Informatyki jest zaprogramowany na rozwój! Zawodowy error mu nie groźny!

PeBiś Wydziału Inżynierii Zarządzania to urodzony team leader! Zarządza pomysłami, fabrykami, zespołami, finansami

PeBiś Wydziału Mechanicznego to maszyna do majstrowania! Działa automatycznie i robotycznie

