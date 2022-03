Miasto ogłosiło przetargi na dwie inwestycje drogowe w północno-wschodnich rejonach Białegostoku (zdjęcia)

Szacowany koszt inwestycji to 48 mln. zł, z czego promesa ze wsparciem z Polskiego Ładu wynosi niemal 45 mln zł. Ile faktycznie będzie kosztować budowa nowego układu drogowego na Bagnówce okaże się po rozstrzygnięciu przetargu. Potencjalni wykonawcy na składanie swoich ofert w systemie "zaprojektuj i buduj" mają czas do 25 marca. Zwycięzca przetargu na wykonanie zadania będzie miał 30 miesięcy od czasu podpisania umowy. Jeśli nastąpi to najpóźniej w tym półroczu, to mieszkańcy nową ulica pojadą pod koniec 2024 roku.