Linia autobusowa 113. Została zwiększona liczba kursów. To autobus BKM relacji Białystok-Choroszcz-Białystok OPRAC.: wal

Łącznie w ciągu tygodnia odbywać się będzie 21 par kursów linii „113”: 10 – w dni powszednie, 6 – w soboty oraz 5 – w niedziele i dni świąteczne. Średniotygodniowy przebieg autobusów linii „113” to ok. 1140 km. Szacowany roczny koszt funkcjonowania linii „113” na terenie gminy Choroszcz wyniesie ok. 612 tys. zł, co daje średniomiesięczny koszt w wysokości 51 tys. zł. Z nowej liczby połączeń skorzystają mieszkańcy Łysek i Jeronik.