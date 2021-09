Letnie warsztaty teatralne PIKtogramy dobiegają końca. We wrześniu pokaz finałowy

Podczas pokazu finałowego pt. "Nuda" zostaną zaprezentowane minispektakle: „Ptaki”, „Barwy” i „Kto wyłączył prąd”. W ramach projektu PIKtogramy powstały także wydawnictwa edukacyjne. Przedstawienie odbędzie się 1 września w Spodkach PIK (ul. św. Rocha 14) o godz. 16:00.

PIKtoGRAmy to cykl działań teatralnych adresowanych do dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego, realizowany przez Podlaski Instytut Kultury od czerwca tego roku. Do tej pory w ramach projektu zrealizowano: sześciodniowy Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Pikuś, warsztaty teatralne, konsultacje merytoryczne dla grup teatralnych z woj. podlaskiego oraz dziewięć spektakli teatralnych i koncertów. Projekt ma na celu inspirowanie amatorskiego środowiska teatralnego do poszukiwań twórczych, rozwijania młodych talentów oraz szerzenia kultury żywego słowa.