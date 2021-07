PIKtoGRAmy. Letnie warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży już w sierpniu. PIK czeka na zgłoszenia

Na wakacyjne warsztaty zapraszają Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku oraz Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu. Zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych i średnich odbywać się będą codzienne od 16.08.2021 do 29.08.2021 (z wyłączeniem niedzieli 22.08.2021). Zwieńczeniem dwutygodniowej pracy uczestników będzie pokaz przedpremierowy w Supraślu oraz premiera w siedzibie PIK.

Zajęcia poprowadzi Emilia Wyszkowska (instruktor do spraw teatralnych PIK) przy wsparciu artystów z naszego regionu (aktorzy, muzycy, scenograf).

PIKtoGRAmy – to cykl działań teatralnych adresowanych do dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego. Organizatorom zależy na inspirowaniu amatorskiego środowiska teatralnego do poszukiwań twórczych, rozwijania młodych talentów oraz szerzenia kultury żywego słowa.