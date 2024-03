Koncerty na świętego Patryka w Białymstoku. Warto się wybrać i poświętować przy muzyce. Zobaczcie kto zagra i gdzie

Dobra muzyka, doborowe towarzystwo i można obchodzić dzień świętego Patryka. Zobaczcie gdzie w Białymstoku 16 i 17 marca odbędą się koncerty i kto wystąpi. Warto zarezerwować sobie czas i wybrać się na miasto.

Dzień św. Patryka, podobnie jak Walentynki czy Halloween nie jest typowo polskim świętem. Moda na obchodzenie go przyszła do nas z zewnątrz wraz z zielonym piwem. A tak naprawdę Dzień Świętego Patryka to irlandzkie święto narodowe i religijne. Jest obchodzone 17 marca. To święto patrona Irlandii, którym jest właśnie św. Patryk. Świętowanie przeniosło się szybko do innych krajów, w tym do Polski. W połowie marca robi się zielono, głównie w pubach, gdzie najczęściej odbywa się świętowanie. Zobaczcie gdzie w Białymstoku w najbliższy weekend będzie można uczcić to święto.

Koncert The Bumpers na św. Patryka

Już 16 marca w Zmianie Klimatu wystąpi grupa The Bumpers. Rok 1991, w Polsce raczkuje demokracja, Metallica wydaje czarny album, powstaje Hey i Oasis. Albert Żukowski i Maciej Cylwik po powrocie z USA, na fali popularności nowych folk-rockowych grup The Pogues i The Waterboys i fascynacji muzyką irlandzką zakładają zespół.

W utworach zespołu słychać silne wpływy muzyki irlandzkiej. Inspirowany takimi zespołami jak The Pogues, The Waterboys i The Ukraines. W 2016 roku obchodzili 25-lecie istnienia na scenie muzycznej. Zagrają: Albert Żukowski na gitarze

Maciej Cylwik śpiewa

Andrzej Chomaniuk na akordeonie

Adam Górski na basie

Filip Górski na mandolinie

Piotr Jancewicz na banjo

Jacek Radulski na perkusji Otwarcie klubu dla publiczności o godz. 18, start koncertu o godz. 19. Bilety: przedsprzedaż 50zł / 70zł w dniu koncertu

CELTIC TREE - koncert z okazji Dnia św. Patryka

Również 16 marca Z okazji Dnia św. Patryka Nie Teatr gościć będzie Celtic Tree. Zespół skupia się na śpiewie i wielogłosowym współbrzmieniu, wplatając w utwory tradycyjne melodie taneczne. Repertuar zespołu to zarówno zwinne irlandzkie utwory taneczne, pieśni drogi, starodawne ballady i dowcipne krotochwile – pieśni własne i czerpane z tradycji, wiernie tłumaczone i zawsze śpiewane na głosy po polsku. Każdy z prezentowanych utworów to kawałek historii, którą artyści przybliżą podczas koncertu 16 marca.

Na magiczną muzyczną miksturę, jaką jest Celtic Tree, składa się styl i puls celtyckiej muzyki tradycyjnej, wdzięk piosenki poetyckiej, włóczykijska tęsknota za drogą i oryginalna wyobraźnia nietuzinkowych muzyków, która łączy ich różne fascynacje. Charakterystyczne instrumentarium, grane zgodnie z prawidłami tradycyjnego stylu przywiezionego z Wysp – nadają ich muzyce autentyczny charakter, niekiedy określanej irlandzkim mianem „ceol nua”. Zespół koncertuje na scenach małych i dużych, kameralnych i widowiskowych, refleksyjnie i do folkowej potańcówki, od intymnych spotkań w górskiej głuszy po huczne festiwale. Repertuar zespołu to zarówno zwinne irlandzkie utwory taneczne, pieśni drogi, starodawne ballady i dowcipne krotochwile – pieśni własne i czerpane z tradycji, wiernie tłumaczone i zawsze śpiewane na głosy po polsku. W 2012 r dwie piosenki zespołu ukazały się na składance „W górach jest wszystko, co kocham VIII”. W marcu 2014 Celtic Tree wydało swój debiutancki album pt. „Listki”. W roku 2017 ukazuje się oczekiwana, druga płyta zespołu pt: „Wiatr i Deszcz”. Obecnie pracujemy nad naszym trzecim albumem. Założycielem i liderem zespołu jest Tomek Fojgt.

Usłyszymy utwory radosne, zawadiackie, romantyczne ballady, ale także patriotyczne rebel songi. Nie zabraknie muzyki do własnych tekstów czy polskich poetów z muzyką inspirowaną zieloną, irlandzką nutą. ‍Na scenie Nie Teatru wystąpią: Tomasz Fojgt - lider i założyciel Celtic tree, śpiew, gitara celtycka, Irish bouzouki

Irlandia Matuszkiewicz - śpiew

Agnieszka Kalisz-Dzik - śpiew, skrzypce

Paweł Godlewski - harmonijki ustne Start o godz. 19.30.

Św. Patryka z Molly Malone's, Skankan, Vce Crazy i Clann Ceoil

Z kolei w 6-Ścianie 16 marca na Św. Patryka z Molly Malone's, Skankan, Vce Crazy i Clann Ceoil.

Molly Malone's to najlepsza w Polsce kapela w klimatach irlandzkich, która suportowała na koncertach w kraju światowe tuzy gatunku Dropkick Murphys, The Real McKenzies, Street Dogs, The Rumjacks, etc.

Skankan jest legendą polskiej sceny Ska, Reggae, Rock"n"Roll. Istnieją od 31 lat i po raz pierwszy zagrają w Białymstoku! Vce Crazy to białoruska grupa, grająca punk rock okraszony folkiem irlandzkim. Na zeszłorocznego Patryka nie dojechali, zatrzymani przez białoruskie służby. Obecnie przebywają w Polsce, a jeden na Litwie, zatem na luzaku się pojawią. Clann Ceoil to białostocki, młody zespół grający muzykę irlandzką. Po koncertach party do rana. Bilety kartonikowe, zwane kolekcjonerskimi w cenie 50zł do nabycia w: Pub Alchemia - ul. Lipowa 4

Pub 6-Ścian - ul. Warszawska 34

Pub Strych - ul. Rynek Kościuszki 22

Sklep Amadeus - ul. Legionowa 9/1 lok. 151

Sklep Muzyczny Duet, Legionowa 9/1 lok. 128 Cena biletu przy wejściu na koncert 60zł. Wrota otwierają się o godz. 18, a start koncertu o 19.

Św. Patryk z zespołem The Pioruners

Dzień później, 17 marca, również w 6-Ścianie zagra zespół The Pioruners. Bilety do nabycia:

Klub Sześcian

Sklep Muzyczny DUET, Legionowa 9/1 lok. 128

40zł - przedsprzedaż

50zł - w dniu koncertu Start o godz. 19.

