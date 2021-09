Kolejna stacja paliw pod marką ORLEN w Niemczech (zdjęcia)

- Zgodnie ze strategią ORLEN2030, koncentrujemy się na rozwoju naszej sieci za granicą. Udział stacji poza Polską do 2030 roku wzrośnie z 37% do 45%. Do tego czasu pod marką ORLEN będzie działać co najmniej 3,5 tys. stacji paliw. Niemcy to dla nas bardzo atrakcyjny i perspektywiczny rynek. Konsekwentnie zwiększamy na nim obecność, odpowiadając na potrzeby klientów. Skuteczność prowadzonych działań potwierdzają wyniki - w 2019 r. średnia sprzedaż na stację w Niemczech zwiększyła się o około 400 tys. litrów w porównaniu do 2012 r. Wysoki poziom utrzymaliśmy także w minionym roku, naznaczonym pandemią. W kwietniu zeszłego roku z sukcesem uruchomiliśmy w Seeberg Ost pod Berlinem pierwszą stację wyłącznie pod marką ORLEN. Jej znakomite wyniki sprawiły, że w tym roku otworzyliśmy kolejnych pięć takich stacji – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.