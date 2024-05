Prowadzisz działalność? Zbliża się termin rocznego rozliczenia składki zdrowotnej

Od początku kwietnia do 31 lipca zostało otwarte emerytalne okno transferowe. W tym czasie można zmienić swoją wcześniejszą decyzję dotyczącą przekazywania części składki emerytalnej do otwartego…

- ZUS przekaże nadpłatę składki na wskazany we wniosku rachunek bankowy najpóźniej do 1 sierpnia 2024 r. Jeśli płatnik nie złoży wniosku o zwrot, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika najpóźniej do końca tego roku. Przedsiębiorca, który chce skorygować wysokość składki zdrowotnej za ubiegły rok, może złożyć dokumenty najpóźniej do dnia, w którym złoży wniosek o zwrot nadpłaty, a jeśli się nie składa takiego wniosku, to do 1 lipca 2024 roku - przypomina rzeczniczka podlaskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.