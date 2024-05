Podlaska KAS zaakceptowała PIT-y podatników, którzy "zapomnieli" się rozliczyć

- Ze wstępnych podsumowań podlaskiej KAS wynika, iż podczas tegorocznej kampanii PIT do urzędów skarbowych wpłynęło prawie 629 tys. zeznań. Z tego 584 tys. (czyli aż 93 proc.) to PIT-y złożone elektronicznie, zarówno przez usługę Twój e-PIT (68 proc. wszystkich zeznań), jak i przez system e-Deklaracje. Oprócz wygody i bezpieczeństwa elektroniczna forma rozliczenia przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Urzędy skarbowe mają maksymalnie 45 dni na zwrot nadpłat z zeznań elektronicznych, a w przypadku papierowych deklaracji jest to 90 dni - tłumaczy rzecznik prasowy podlaskiej KAS Radosław Hancewicz dodając, że w praktyce podatnicy, którzy rozliczyli się elektronicznie często otrzymywali swoje zwroty w ciągu kilku dni.

