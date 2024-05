Skutki kontroli ZUS zwolnień lekarskich w Podlaskiem. Ponad 1,2 mln zł zostało w funduszu chorobowym

- W całym kraju także w Podlaskiem, Zakład Ubezpieczeń Społecznych regularnie kontroluje zwolnienia lekarskie. Pracownicy sprawdzają, czy osoby chore prawidłowo wykorzystują czas przeznaczony na rekonwalescencję, a lekarze orzecznicy ZUS-u weryfikują czy ubezpieczony jest nadal chory, a e-ZLA jest zasadne. Kontrole to nie wszystko. ZUS ma również obowiązek ograniczyć wysokość świadczeń chorobowych do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Tak wyglądają statystyki kontroli

Ponadto po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego ZUS obniżył wysokość świadczeń chorobowych do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W naszym regionie wypłaty zmniejszano 353 osobom na prawie 962 tys. zł (w kraju 29,8 tys. osobom na 45,7 mln zł). Łącznie, kwota obniżonych i cofniętych świadczeń chorobowych od stycznia do marca 2024 roku w Podlaskiem przekroczyła 1,23 mln zł. To o 448 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - wyjaśnia Katarzyna Krupicka i dodaje, że w kraju wynik finansowy tegorocznych kontroli jest wyższy o niemal 12,7 mln zł i wynosi ponad 57,7 mln zł.

W całym kraju od stycznia do marca 2024 roku ZUS przeprowadził 137,2 tys. kontroli, wydał 9,8 tys. decyzji, które wstrzymały zasiłki warte niemal 12 mln zł. To o 20 tys. kontroli więcej niż w I kw. ubiegłego roku, a suma wstrzymanych zasiłków także jest wyższa - prawie o 5,2 mln zł.

Co chorzy robią na zwolnieniu

Osoby, które niewłaściwie korzystają ze zwolnienia lekarskiego, muszą liczyć się z tym, że stracą prawo do świadczenia chorobowego za cały okres kontrolowanego zwolnienia. W takich sytuacjach ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot. - Z kolei przy kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, okaże się, że osoba sprawdzana przez lekarza orzecznika ZUS jest już zdrowa - jest skracane zwolnienie lekarskie, a ubezpieczony ma prawo do świadczenia chorobowego tylko do dnia badania - podkreśla Katarzyna Krupicka.