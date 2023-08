Kobiety Wschodu - piękne, muzykalne i utalentowane. Za nami tegoroczna odsłona projektu. Na koncercie bawiło się wielu OPRAC.: Urszula Śleszyńska

Tegoroczny festiwal Wschód Kultury/Inny Wymiar zakończył się w niedzielę niezwykłym koncertem w wykonaniu Kobiet Wschodu. To była noc, podczas której barokowe ogrody Pałac Branickich w Białymstoku stały się przestrzenią do celebracji mocy twórczości kobiet. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem "Belive in More".