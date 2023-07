"Kobieca dusza – Bronze, Céramique et Poésie" już w czwartek, 13 lipca w Muzeum Rzeźby w Białymstoku. To będzie niezwykła wystawa

Na wystawie zobaczymy różnorodne prace. Są to postacie kobiet zamknięte w architekturze inspirowanej średniowiecznymi iluminacjami. Płaskorzeźby z cyklu „Kocham Cię” to intymny zapis przeżyć rzeźbiarki i matki – ukazujący miłość matki do dziecka. Rzeźby „Paryżanki”, uwiecznione w pozycji zadumy, prezentowane na wysokich drewnianych belkach, ukazują kobiecość. „Holenderki” to cykl płaskorzeźb inspirowany sztuką Cranacha – pewne swoich wdzięków kobiety w kapeluszach w otoczeniu przyrody. „Święte” to różnorodne płaskorzeźby i rzeźby wykonane przez artystkę w ostatnich latach. Płaskorzeźby ,,Volo me tangere” przedstawiają kobiety i anioła, symbolicznie nawiązując do tematyki Zwiastowania. "Głowy ceramiczne szkliwione" to cykl rzeźb inspirowany sztuką średniowiecza, natomiast ,,Instrumenty muzyczne” to prace wykonane przez artystkę z drewna na wzór instrumentów średniowiecznych.