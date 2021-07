Kładka nad torami przy dworcu PKP w Białymstoku zostanie rozebrana. Termin jej demontażu został przesunięty (zdjęcia)

NOWE Uchylenie immunitetu szefa NIK Mariana Banasia. Jak zamierzają głosować kluby i koła sejmowe?

W piątek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro wystąpił do marszałkini Sejmu i zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, a tym samym pozbawienie go immunitetu. Większość klubów oraz kół sejmowych cały czas nie podjęła oficjalnej decyzji, jednak pojawiają się głosy mówiące o tym, w którą stronę podążą partie.